El encargado del proyecto "Olinia", Roberto Capuano Tripp, anunció este miércoles, que en septiembre próximo se revelarán los primeros diseños de los autos eléctricos mexicanos que podrán recargarse en un enchufe convencional.

"Su costo de operación será mucho menor que al de cualquier coche de gasolina e inclusive al de una moto", dijo Capuano en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Afirmó que estos nuevos vehículos tendrán la "potencia suficiente para subir las pendientes".

Además, Roberto Capuano reveló el logotipo que identificará la marca de autos eléctricos fabricados en México, una liebre alebrije con alas.

"Será el sello que garantiza que es un producto auténtico un símbolo de calidad y de la transformación de México", comentó.

La presidenta Sheinbaum mostró la placa del logotipo del auto eléctrico, mientras que Capuano justificaba la combinación de animales.

Cabe recordar que en octubre del año pasado se dio a conocer la fabricación de los primeros autos eléctricos mexicanos, los cuales buscan ser una opción más en medio de la llegada de otras marcas que ofrecen este tipo de vehículos a nuestro país.

¿Cuánto costarán los autos eléctricos Olinia?

En la conferencia del 6 de enero pasado, se dio a conocer que el objetivo es contar con tres diseños de mini vehículos al finalizar el sexenio, los cuales serán:

Movilidad personal : destinado para jóvenes, mujeres con niños y se menciona que podrá ser una alternativa segura a la motocicleta

: destinado para jóvenes, mujeres con niños y se menciona que podrá ser una alternativa segura a la motocicleta Movilidad de barrio : dirigida al sector de mototaxis

: dirigida al sector de mototaxis Movilidad de entregas de última milla: alternativa para quienes se dedican al envío de mercancías de tiendas de conveniencia o comercio en línea.

El costo de estos autos eléctricos Olinia oscilará entre los 90 y 150 mil pesos, los cuales serán diseñados por jóvenes mexicanos.

Olinia será la "primera armadora de mini vehículos eléctricos desarrollados en México, informó el gobierno federal.

¿Cuáles son las características de los mini vehículos Olinia ?

Aunque a la fecha se mantiene la expectativa por conocer los diseños, estas son las características de los autos Olinia que las autoridades han ido revelando que tendrán: