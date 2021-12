Ómicron es motivo de preocupación, pero no de pánico: Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no prevé "en este momento" nuevas restricciones de viaje ante la nueva variante ómicron del covid-19, reportada por primera vez por Sudáfrica.

"El grado de propagación tiene un impacto sobre la necesidad o no de restricciones de viaje. Pero no anticipo eso en este momento", declaró a periodistas en la Casa Blanca.

Biden destacó que ómicron "es motivo de preocupación, pero no de pánico".

Estados Unidos prohibió desde este lunes el ingreso de la mayoría de los viajeros de ocho países del sur de África, una medida criticada por muchos expertos en salud porque puede desalentar el reporte de nuevos casos por parte de otras naciones y porque es probable que la variante ya esté muy extendida.

