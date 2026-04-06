La Organización Mundial de la Salud anunció la suspensión de las evacuaciones de pacientes desde la Franja de Gaza después de que un trabajador fuera asesinado el lunes.

" @WHO lamenta profundamente confirmar que una persona contratada para prestar servicios a la Organización en Gaza fue asesinada hoy ", publicó en X el director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dos miembros del personal de la organización estaban presentes en el momento del incidente, pero salieron ilesos, añadió.

"Tras el incidente, la OMS suspendió la evacuación médica de pacientes prevista para hoy desde Gaza a Egipto a través de Rafah. Las evacuaciones médicas permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso ".

Tedros afirmó que "las autoridades competentes" investigan el suceso, sin dar más detalles del mismo.

.@WHO is devastated to confirm that a person contracted to provide services to the Organization in Gaza was killed today during a security incident.



Two WHO staff members were present but were not injured.



We extend our condolences to the family, loved ones, and colleagues… pic.twitter.com/REuhPTLZKD — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 6, 2026

"Hacemos un llamado a la protección de los civiles y los trabajadores humanitarios", añadió en su publicación.

Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre en la Franja de Gaza, tras dos años de guerra.