Algunos visitantes que se encontraban en Six Flags vivieron momentos de terror al quedar varados en las alturas durante las fuertes lluvias que se suscitaron en la Ciudad de México (CDMX) y aunque en un principio no se sabía la razón del incidente, el parque reportó los hechos.

A través de redes sociales, comenzó a circular la grabación que filmó una de las pasajeras del juego mecánico conocido como Sky Screamer, durante el instante de tensión que presenciaron al quedar atrapados por algunos minutos entre la lluvia y neblina: “Ya no sabía si estaba temblando por miedo o por frío”, comentaron entre gritos.

TAMBIÉN LEE: Nodal deja a Ángela Aguilar para reencontrarse con Cazzu y su hija Inti en Argentina

El incidente se volvió tendencia con rapidez, ya que distintos usuarios aseguraron que es algo frecuente en los juegos mecánicos del parque de diversiones, sobre todo en temporada de precipitaciones.

“Yo me quede atrapado en la parte de arriba de la rueda de la fortuna”, “Eso pasa muchas veces y no es grave, solo te quedas atascado pero no es peligroso”, “A mí me pasó en el péndulo”, señalaron.

TAMBIÉN LEE: Mazda cumple con Marco Verde y le regala un auto tras triunfo en Juegos Olímpicos. VIDEO

¿Qué dijo Six Flags?

Al respecto, Six Flags México informó sobre lo sucedido en un comunicado, en el que señaló que “por las intensas y repentinas lluvias” del 18 de agosto de 2024, la operación de los juegos se tuvo que detener de manera temporal, sin embargo, indicó que no hubo víctimas y el funcionamiento continuo “poco después”.

"Como parte de este proceso, el personal del parque siguió los protocolos establecidos por el fabricante de la atracción y todos los visitantes fueron evaluados de forma segura. Desafortunadamente la tormenta se intensificó durante el proceso de evacuación, creando algunos momentos incomodos para nuestros visitantes", señaló.

Abi, la usuaria que publicó la grabación en TikTok, compartió que como parte de la reparación de daños por quedar varados en las alturas, el parque de diversiones les regaló una sudadera de Flash.

Mujer muere en la FENAPO al caer de la rueda de la fortuna

Una mujer de 39 años de edad murió al caer de la rueda de la fortuna en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) por la tarde del miércoles 21 de agosto y tras el incidente, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para indagar sobre lo sucedido.

Aunque las autoridades no han informado sobre la razón del accidente, usuarios en redes sociales reportaron que “iba parada” cuando el juego mecánico se encontraba en la parte más alta, sin embargo, otros supuestos testigos aseguraron que la joven “quedó atorada” cuando intentó bajar, pero el juego siguió en operación y provocó la caída.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, lamentó los hechos e invitó a no mal informar, luego de que se originaron diversas teorías.

Mujer muere al caer de la rueda de la fortuna, en La “FENAPO 2024”, de San Luis Potosí. pic.twitter.com/PT2MpYj7sQ — Vanessa Marroquín (@vanemarroqueen) August 22, 2024