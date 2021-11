Pánico entre turistas por balacera en playa de Puerto Morelos; hay 2 muertos

Dos personas, presuntos traficantes de droga, murieron el jueves por la tarde en Puerto Morelos, en la costa caribeña de México, luego de que hombres armados de bandas rivales protagonizaran un tiroteo junto a un hotel de lujo de este turístico destino, informaron autoridades.

La fiscalía del estado de Quintana Roo indicó a través de su cuenta oficial de Twitter que el enfrentamiento fue entre grupos delincuenciales antagónicos y que se registró en la playa Bahía Petempich, unos 30 kilómetros al sur de Cancún.

Los dos fallecidos eran, según la fiscalía, parte de los involucrados en el choque. “No hay heridos de gravedad”, agregó este departamento sin ofrecer de momento más detalles.

Lucio Hernández, secretario de Seguridad del Estado, también a través de Twitter, indicó que los dos fallecidos eran “hombres los cuáles se presume son narcomenudistas” y que “no hay turistas lesionados de gravedad, ni secuestrados”.

Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. All guests confined to lobby now. Hotel staff huddled together in corner. Still no announcement or update from hotel, Hyatt, or police. Several guests have now told be they saw gunman come up from the beach, actively shooting. pic.twitter.com/fL9BP7Jisb