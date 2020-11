El despegue de un avión fue interrumpido en el Aeropuerto Internacional de Nashville, en Tennessee debido a que una pasajera se negó a utilizar un cubrebocas, una de las medidas obligatorias de las aerolíneas durante la pandemia de Covid-19.



El vuelo 2388 de Southwest Airlines, con destino a Las Vegas, salió la mañana del martes pasado hacia la pista para comenzar con el despegue. Sin embargo, a los pocos minutos, la tripulación solicitó el apoyo de los agentes de seguridad del aeropuerto.

En el avión, una pasajera se negaba a utilizar cubrebocas durante el viaje y seguir las instrucciones de los asistentes de vuelo.

Cuando la aeronave regresó a la puerta de embarque, los oficiales tuvieron que desembarcar a todas las personas a bordo, ya que la mujer no quería salir del vuelo.

La pasajera fue escoltada hasta el mostrador de Southwest Airlines en el Aeropuerto Internacional de Nashville para que le reembolsaran el costo de su boleto, pero el resto de los pasajeros resultaron afectados por la demora del vuelo.

El avión llegó a la ciudad de Las Vegas, en Nevada, cerca de las 11:55 horas, casi una hora después de lo programado.

