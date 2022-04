Pasajera abre salida de emergencia de avión y escapa por tobogán

Una mujer fue arrestada en un aeropuerto de Nueva York, en Estados Unidos, por abrir la salida de emergencia y tratar de escapar por el tobogán inflable de un avión.

La pasajera de 24 años de edad se encontraba en un vuelo de la línea aérea regional American Eagle el martes pasado, en el Aeropuerto Internacional Buffalo Niágara.

Poco después de comenzar a moverse sobre la pista para volar hacia Chicago, la aeronave regresó a la puerta de embarque porque el personal de la aerolínea reportó que uno de los pasajeros tenía un comportamiento problemático.

Según los reportes, la viajera, identificada como Cynthia McKnight, intentó abrir la puerta para entrar a la cabina donde se encontraban los pilotos.

Sin embargo, antes de que se volviera a colocar el puente para el cruce de las personas desde el avión, McKnight abrió la salida de emergencia.

En cuanto abrió el acceso, la mujer extendió el tobogán de emergencia de la aeronave y trató de escapar a través de ella, de acuerdo con un comunicado de American Airlines.

No obstante, la policía del Aeropuerto Internacional Buffalo Niágara la alcanzó en las instalaciones y la arrestó.

