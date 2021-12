Pasajera amamanta a su gato en pleno vuelo en Estados Unidos

Una mujer causó una situación fuera de lo común en un vuelo de Delta Air Lines en Estados Unidos al amamantar a su gato.

La pasajera tomó el avión de la ciudad de Syracuse, en Nueva York, hacia Atlanta en Georgia, en noviembre.

Una azafata se percató de la escena que protagonizaba la mujer con su mascota y le pidió que dejara de alimentar al gato y lo pusiera de nuevo en la jaula. La viajera se negó y siguió amamantando.

Ante la negativa, la tripulación de Delta mandó un mensaje por el Aircraft Communications Addressing and Reporting System, el cual indicaba: “Pasajera en el asiento 13 A está amamantando a un gato y no quiso regresarlo a su transportador cuando el asistente de vuelo se lo pidió”.

I saw this on Reddit today. It’s an a ACARS in-flight message from the cockpit to the ground.



Also, civilization had a good run. pic.twitter.com/AjQhIaE80H