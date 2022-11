Pasajero esconde arma dentro de pollo crudo en aeropuerto de Florida

Delito con temática de Acción de Gracias; previo a la festividad que le da la bienvenida a Navidad, un pasajero trató de pasar de contrabando una pistola a un avión dentro de un pollo crudo.

Agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA en inglés) hicieron un raro descubrimiento en el Aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood vinculado a un pollo crudo y un arma de fuego ilegal.

A través de sus redes sociales, la TSA dijo que había identificado a un pasajero que intentó fallidamente volar con un arma escondida dentro de un pollo crudo. “Hay un ave personal aquí. Odiamos decírtelo, pero meter un arma de fuego en tu pájaro de vacaciones para viajar es sólo una pérdida de tiempo”, dijo la agencia en un tweet.

En el mismo mensaje, la TSA se burló del absurdo intento de escondite: “Esa idea no estaba ni a medias; estaba crudo, grasoso y obviamente sin supervisión”.

Al parecer el pasajero intentaba pasar el arma ilegalmente y se le ocurrió esconderlo dentro de la comida, misma que en esta temporada de Acción de Gracias es permitida sin mayores medidas de seguridad en el equipaje facturado.

Los alimentos como pavos o pollos pueden pasar crudos con hielo sólido, así como guarniciones, postres y el relleno de la carne, siempre y cuando el relleno sean comestibles y no un arma que ponga en riesgo a los pasajeros y usuarios del mismo aeropuerto.

There’s a personal fowl here. Our officers @FLLFlyer made this very raw find. We hate to break it to you but stuffing a firearm in your holiday bird for travel is just a baste of time. So, don’t wing it, you'll find all the proper packaging info here: https://t.co/Zm2XnorDx7 pic.twitter.com/BpdbEwwouX