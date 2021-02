Pescador encuentra a cría de tiburón con “rostro humano”

Un pescador en Indonesia atrapó un animal fuera de serie, una cría de tiburón con rostro con rasgos humanos, que ya se viralizó en redes sociales.

El hombre pescaba en las aguas de Rote Ndao cuando por error capturó a un tiburón adulto. Al terminar, el pescador abrió el estómago del animal y encontró que estaba embarazada de tres crías.

Una de las crías destacó por la peculiar firma de su rostro, ya que tenía un gran hocico similar a la boca humana y dos ojos encima, totalmente diferente a los otros dos tiburones que estaban en el estómago del animal.

El resto del cuerpo del animal era normal, tanto las aletas, como su cola, según mostró en fotografías el pescador Abdullah Nuren.

La imagen del tiburón se viralizó en redes sociales, donde los usuarios compararon al animal con la caricatura “Baby Shark”, donde los personajes tienen grandes ojos al frente de la cara y no en los extremos como los tiburones comunes.

The mutant shark can't hurt you, the mutant shark can't hurt you I whisper to myself as I retreat into the corner. pic.twitter.com/WgZVLurEJY