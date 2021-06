Policías usan taser para someter a joven que fumaba en Maryland

Un joven fue detenido en el estado de Maryland mientras fumaba un cigarrillo electrónico en un muelle. En el video del arresto, que se volvió viral, se observa que los oficiales usaron una pistola tipo taser para someterlo, aunque el adolescente no se resistió.

Los hechos ocurrieron en Ocean City el pasado 6 de junio, pero hasta este fin de semana se viralizaron.

En las imágenes se observa que el joven alza las manos al verse rodeado de al menos cuatro agentes. El joven trató de quitarse la mochila de la espalda y en ese momento recibió la descarga eléctrica del taser en el estómago.

El hombre gritó del dolor y de inmediato se desplomó en el suelo quedando inmóvil, mientras los jóvenes que lo acompañaban también gritaban que no estaba haciendo nada para que lo detuvieran.

En otras grabaciones se muestra que tres policías esposaron al joven mientras se encontraba en el suelo y luego lo tuvieron que cargar para sacarlo del muelle de Ocean City.

En los videos, los acompañantes del detenido alegaron que la detención se había efectuado porque el adolescente estaba fumando un cigarrillo electrónico.

Police in Ocean City Maryland tasered a 17-year-old teenager after they accused him of vaping yesterday. pic.twitter.com/PVzagAV5i1