Protestas contra Trump sacuden EU: Miles se movilizan por movimiento "NO KINGS" en calles, plazas y parques Miles de personas se manifestaron en de 2,000 puntos de EU para protestar contra Donald Trump, con mensajes a favor de la democracia, los inmigrantes y el rechazo al autoritarismo

Protestas contra Trump sacuden EU: Miles se movilizan por movimiento "NO KINGS" en calles, plazas y parques (Photo by Jim Vondruska / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)