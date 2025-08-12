Putin y Trump en Alaska: el choque de poder que podría cambiar el rumbo del conflicto en Ucrania

La cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska se lleva a cabo en un lugar donde literalmente Oriente se encuentra con Occidente, en un sitio familiar para ambos países como una línea de frente de la Guerra Fría en cuanto a misiles, puestos de radar y recolección de inteligencia.

Queda por ver si puede conducir a un acuerdo para lograr la paz en Ucrania más de tres años y medio después de la invasión de Moscú.

Esto es lo que se debe saber sobre la reunión entre el presidente ruso Vladímir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump, la primera cumbre en cuatro años:

¿Cuándo y dónde se lleva a cabo?

La cumbre tendrá lugar el viernes en Alaska, aunque aún se desconoce en qué parte exactamente.

Será el primer viaje de Putin a Estados Unidos desde 2015, cuando fue para la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Dado que Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional, que en 2023 emitió una orden de arresto contra Putin por acusaciones de crímenes de guerra, no tiene la obligación de arrestarlo.

¿Va Zelenskyy?

Ambos países confirmaron una reunión solo entre Putin y Trump, aunque inicialmente se sugirió que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy podría ser parte de ella. Pero el Kremlin ha rechazado durante mucho tiempo que Putin se reúna con Zelenskyy, al menos hasta que se alcance un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y esté listo para ser firmado.

Putin declaró la semana pasada que no estaba en contra de reunirse con Zelenskyy "pero se necesitan crear ciertas condiciones" para que eso suceda y "todavía están lejos de lograrse".

Eso generó temores sobre la exclusión de Ucrania de las negociaciones. La semana pasada, funcionarios ucranianos hablaron con aliados europeos, quienes enfatizaron que la paz no se puede lograr sin la participación de Kiev.

¿Cuál es el papel de Alaska en la historia rusa?

Será la primera visita de un líder ruso a Alaska, aunque fue parte del imperio zarista hasta 1867, reportó la agencia estatal de noticias Tass.

Rusia colonizó Alaska desde el siglo XVIII hasta que el zar Alejandro II la vendió a Estados Unidos en 1867 por 7,2 millones de dólares. Cuando se descubrió que contenía vastos recursos, se consideró un trato ingenuo que generó remordimiento y autocrítica.

Después del colapso de la URSS, Alaska fue objeto de nostalgia y bromas para los rusos. Una canción popular en la década de 1990 decía: "No te hagas el tonto, Estados Unidos... devuélvenos nuestra querida tierra de Alaska".

Sam Greene, del King's College de Londres, dijo en X que el simbolismo de Alaska como el sitio de una cumbre sobre Ucrania era "horrendo, como si estuviera diseñado para demostrar que las fronteras pueden cambiar, la tierra puede comprarse y venderse".

¿Cuál es la agenda?

Trump ha parecido exasperado con Putin por la negativa de Rusia a detener el bombardeo de ciudades ucranianas. Ucrania ha dicho que está dispuesta a aceptar un alto al fuego, insistiendo en una tregua como primer paso hacia la paz.

Moscú presentó condiciones de alto al fuego que son inaceptables para Zelenskyy, como que Ucrania se retire de las cuatro regiones que Rusia anexó ilegalmente en 2022, que Ucrania suspenda sus esfuerzos de movilización militar o que congele las entregas de armas occidentales. Para una paz más amplia, Putin exige que Kiev ceda las regiones anexadas, aunque Rusia no las controle completamente, y Crimea, renuncie a unirse a la OTAN, limite el tamaño de sus fuerzas armadas y reconozca el ruso como idioma oficial junto con el ucraniano.

Zelenskyy insiste en que cualquier acuerdo de paz debe incluir garantías de seguridad sólidas para Ucrania para protegerla de futuras agresiones rusas.

Putin ha advertido a Ucrania que enfrentará condiciones más duras para la paz a medida que las tropas rusas avancen en otras regiones para construir lo que describió como una "zona de amortiguamiento". Algunos observadores sugirieron que Rusia podría intercambiar esos recientes avances por territorio aún bajo control ucraniano en las cuatro regiones anexadas por Moscú.

Zelenskyy manifestó el sábado que "los ucranianos no cederán su tierra al ocupante".

Pero Trump dijo el lunes: "Habrá algunos intercambios de tierras. Lo sé a través de Rusia y a través de conversaciones con todos. Para el bien, para el bien de Ucrania. Buenas cosas, no malas cosas. También, algunas cosas malas para ambos".

¿Cuáles son las expectativas?

Putin ve una reunión con Trump como una oportunidad para consolidar las ganancias territoriales de Rusia, mantener a Ucrania fuera de la OTAN y evitar que albergue tropas occidentales para que Moscú pueda gradualmente volver a atraer al país a su órbita.

Cree que el tiempo está de su lado, ya que las fuerzas ucranianas están teniendo dificultades para detener los avances rusos a lo largo de la línea del frente en medio de una lluvia de misiles y drones rusos.

La reunión es un triunfo diplomático para Putin, aislado desde la invasión. El Kremlin buscó retratar los renovados contactos con Estados Unidos como dos superpotencias buscando resolver varios problemas globales, siendo Ucrania solo uno de ellos.

Ucrania y sus aliados europeos están preocupados de que una cumbre sin Kiev pueda permitir que Putin consiga que Trump esté de su lado y obligue a Ucrania a hacer concesiones.

"Cualquier decisión que se tome sin Ucrania es al mismo tiempo una decisión contra la paz", indicó Zelenskyy. "No traerán nada. Son decisiones muertas. Nunca funcionarán".

Los funcionarios europeos coincidieron en eso.

"Al trabajar hacia una paz sostenible y justa, el derecho internacional es claro: todos los territorios temporalmente ocupados pertenecen a Ucrania", señaló la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas. "Una paz sostenible también significa que la agresión no puede ser recompensada".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo el domingo que creía que Trump estaba "asegurándose de que Putin sea serio, y si no lo es, entonces se detendrá allí".

"Si es serio, entonces a partir del viernes, el proceso continuará. Ucrania participará, los europeos participarán", agregó Rutte.

Desde la semana pasada, Putin habló con el líder chino Xi Jinping, el primer ministro indio Narendra Modi, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, así como con los líderes de Sudáfrica, Kazajistán, Uzbekistán, Bielorrusia y Kirguistán, informó el Kremlin.

Eso sugirió que Putin quizás quería informar a los aliados más importantes de Rusia sobre un posible acuerdo, dijo el analista pro-Kremlin Sergei Markov.