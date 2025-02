Más allá de los alimentos y bebidas que vende, la experiencia y el atrevido servicio de sus meseras con poca ropa es lo que más convence a los usuarios a consumir en la cadena Hooters.

Hace más de 40 años, Lynne Austin revolucionó el servicio a los comensales convirtiéndose en la primera chica Hooters cuando abrió el primer restaurante de la famosa cadena en Clearwater, Florida.

El concepto de la chica con buena silueta, joven y bella, apenas ataviada con minishorts y tops cortos lo impuso Austin cuando el cofundador Ed Droste la contrató para trabajar en el primer restaurante allá por 1983.

Antes de ser chica Hooters, Lyne fue operadora de teléfonos y modelo de bikinis en Florida. Según ha contado, fue descubierta por Droste mientras competía en un concurso; al verla con poca ropa, el empresario pensó que era la “reencarnación perfecta” de lo que tenían que ser sus camareras.

“[Droste] me convenció de que [Hooters] iba a ser mundialmente famoso. Ya sabes. yo iba a ser mundialmente famosa. Íbamos a ganar mucho dinero”, dijo Austin en una entrevista con el Tampa Bay Times.

Tras ser contratada, a los 22 años Lynn apareció en la primera campaña publicitaria de Hooters e hizo el calendario debut de la marca en 1985. Sus fotos circulando por todo Florida mostró lo que se convertiría en la insignia de Hooters para el futuro, la típica mesera con poca ropa, bella, delgada, con curvas y una apariencia típicamente estadounidense.

Según ha dicho en varias ocasiones, el diminuto uniforme de mesera nunca le causó conflicto y por el contrario, se sentía a gusto con él: “Nunca he tenido ningún problema con eso. Pero soy una chica de playa... Honestamente, es difícil convencerme de que hay algo malo con nuestro uniforme”.

Lynne trabajó como la imagen de Hooters durante 15 años atrayendo multitudes al restaurante y dándole publicidad al resto de sucursales que se fueron abriendo en todo Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Lynne se hacía de varios contratos como modelo, uno de ellos lo firmó con la revista Playboy; también participó en programas de comedia como Married with Children, Hooters Nation Morning Show y Hooters Movie of the Week.

¿Qué fue de la primera chica Hooters, Lynne Austin?

Tras años como modelo de Hooters, Lynne se fue alejando poco a poco de la vida pública para concentrarse en formar una familia; primero se casó con la estrella del béisbol Darren Daulton con quien tuvo a su primogénito Zachary Ryan Daulton; posteriormente se casó con Ron Lacey, con quien tuvo tres hijas.

Hoy en día la celebridad ya no trabaja como imagen de Hooters, pero sigue estando conectada con la marca como una mujer de negocios.

A sus 63 años de edad, Lynne Austin es miembro del jurado en el concurso anual Miss Hooters International y es todo un ícono en la historia de la cadena de alitas y pollo frito, tanto en Estados Unidos como en el extranjero donde se expandió la cadena.