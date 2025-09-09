La flotilla que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Gaza afirmó en la madrugada del martes que uno de sus barcos fue atacado por "un dron" cerca de Túnez, aunque ese país descartó la presencia de vehículos aéreos no tripulados en la zona.

Más de mil personas recibieron el domingo en ese país del norte de África al grupo de unas 20 embarcaciones que salió a principios de mes desde Barcelona con destino a ese asolado territorio palestino.

En ella viaja la ambientalista sueca Greta Thunberg, entre otras personalidades como el brasileño Thiago Avila, y tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino" en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, según sus organizadores.

El martes temprano, la Flotilla Global Sumud denunció en la red social Instagram que uno de sus barcos "fue impactado por un dron en aguas tunecinas".

Compartió un video de una cámara de vigilancia instalada en el bote, en el que se oye un zumbido. A continuación, se ve a un activista levantar la vista, gritar y retroceder antes de que se oiga una explosión. Un destello ilumina la zona.

Un periodista de la AFP que llegó rápidamente a la localidad costera Sidi Bou Said, cerca de la capital de Túnez, pudo ver el barco rodeado por otras naves. El fuego que se desató ya había sido controlado.

Cientos de personas acudieron al puerto de la población, ubicada cerca del palacio presidencial de Cartago, gritando "Palestina libre, Palestina libre".

La flotilla afirmó que las seis personas a bordo se encontraban sanas y salvas, informó de daños materiales y denunció "actos de agresión destinados a descarrilar (su) misión".

"Nuestra voluntad es más fuerte y estamos más determinados [que nunca] a romper el bloqueo contra Gaza", afirmó horas después un organizador de la flotilla, Ghassen Henchiri, ante una multitud en Túnez.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el ataque a la flotilla humanitaria?

Sin embargo, la Guardia Nacional tunecina dijo a la AFP que "ningún dron" había sido detectado tras el anuncio de la flotilla.

"Según las conclusiones preliminares, se produjo un incendio en los chalecos salvavidas", aseguró Houcem Eddine Jebabli, portavoz de esa fuerza.

Las informaciones que apuntan a la presencia de un dron "carecen de fundamento", insistió la Guardia Nacional en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook, en el que planteó la hipótesis de que el fuego se debió a un cigarrillo.