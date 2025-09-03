La diputada de la oposición Kenia López Rabadán fue nombrada este martes como presidenta de la Cámara de Diputados de México, en el inicio del segundo año del Legislativo, que por primera vez estará encabezado por mujeres en las Cámaras alta y baja.

López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN), asumió la presidencia de la Mesa Directiva de laCámara baja, tras alcanzar un consenso entre los distintos grupos parlamentarios que no lograron un acuerdo el fin de semana, cuando se esperaba el nombramiento.

Al asumir el cargo, López Rabadán agradeció la confianza de los 500 legisladores que integran la Cámara baja, y se comprometió a respetar a las mayorías, así como "a las voces de las minorías y lo que representan".

"Me comprometo a representar la unidad en la pluralidad. Me comprometo a representar con institucionalidad republicana a esta Cámara de Diputados frente a los demás Poderes, autoridades e instituciones", señaló en su discurso.

López Rabadán sucede a la cabeza de la cámara a Sergio Gutiérrez Luna, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido en el poder y con la mayoría en ambas Cámaras, junto con sus aliados Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).

El nombramiento de la diputada del PAN ocurre luego de una serie de debates en los últimos días, cuando Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría, anunció que no se había alcanzado un consenso en la designación, pese a que previamente se había acordado que el segundo año de la Legislatura estaría encabezado por la oposición.

También días después de que el pasado viernes 29 de agosto la senadora Laura Itzel Castillo, de Morena, asumiese la presidencia de la Cámara alta.

Se trata de la primera vez en la historia de México que, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, son liderados por una mujer, lo que coincide con la llegada de la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, al poder en octubre de 2024.