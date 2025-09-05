Las autoridades de inmigración de Estados Unidos informaron el viernes que detuvieron a 475 personas, la mayoría de ellas ciudadanos surcoreanos, cuando cientos de agentes federales allanaron el extenso sitio de fabricación en Georgia donde la automotriz surcoreana Hyundai produce vehículos eléctricos.

Agentes federales realizaron una operación histórica en la metaplanta de Hyundai en Ellabell, Georgia, arrestando a 475 personas, la mayoría ciudadanos coreanos, por permanecer ilegalmente en EUA.



La redada, que involucró a ICE, HSI y otras agencias, afectó tanto la planta de… pic.twitter.com/fUQWlkwMLp — El Horizonte (@ElHorizontemx) September 5, 2025

Steven Schrank, el agente principal de Investigaciones de Seguridad Nacional en Georgia, dijo en una conferencia de prensa el viernes que la redada fue el resultado de una investigación de varios meses sobre acusaciones de contratación ilegal en el sitio y fue la "operación de aplicación de la ley en un solo sitio más grande" en las dos décadas de historia de la agencia.

La redada del jueves fue dirigida a uno de los sitios de fabricación más grandes y de más alto perfil de Georgia, donde Hyundai Motor Group comenzó a fabricar vehículos eléctricos hace un año en una planta de 7.600 millones de dólares al oeste de Savannah y que emplea a unas 1.200 personas. El gobernador Brian Kemp y otros funcionarios lo han promocionado como el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia del estado.

Los agentes centraron su operación en una planta adyacente que aún está en construcción, en la que Hyundai se ha asociado con LG Energy Solution para producir baterías para vehículos eléctricos.

Gobierno de Corea del Sur expresa su “preocupación”

El gobierno de Corea del Sur expresó "preocupación y pesar" por la operación dirigida a sus ciudadanos.

“Las actividades comerciales de nuestros inversores y los derechos de nuestros ciudadanos no deben ser infringidos injustamente en el proceso de aplicación de la ley de Estados Unidos”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, en una declaración televisada desde Seúl.

Lee indicó que el Ministerio está enviando diplomáticos de su embajada en Washington y del consulado en Atlanta al sitio, y planea formar un equipo de respuesta en el lugar.

Schrank dijo a los periodistas en Savannah que, si bien algunos de los trabajadores detenidos cruzaron la frontera a Estados Unidos sin autorización legal ., otros habían ingresado al país legalmente pero tenían visas vencidas o habían entrado con una exención de visa que les prohibía trabajar. Destacó que algunos de los detenidos trabajaban para el fabricante de baterías, y otros eran empleados por contratistas y subcontratistas en el sitio de construcción.

Schrank dijo no saber con precisión cuántos de los 475 detenidos eran ciudadanos coreanos, pero que constituían la mayoría. Aún no se ha acusado a nadie de ningún delito, dijo, pero la investigación está en curso.

“Esta no fue una operación de inmigración donde los agentes entraron en las instalaciones, reunieron a la gente y la subieron a autobuses”, dijo Schrank. “Esta ha sido una investigación criminal de varios meses donde hemos desarrollado pruebas y realizado entrevistas, recopilado documentos y presentado esa evidencia al tribunal para obtener una orden de registro judicial”.

Dijo que la mayoría de los detenidos fueron llevados a un centro de detención de inmigración en Folkston, Georgia, cerca de la frontera estatal con Florida .

Trump ha llevado a cabo operaciones de ICE de gran alcance

El gobierno del presidente Donald Trump ha emprendido importantes operaciones del ICE como parte de una agenda de deportación masiva. Los agentes de inmigración han allanado granjas, sitios de construcción, restaurantes y talleres de reparación vehicular.

El Centro de Investigación Pew, citando datos preliminares de la Oficina del Censo, afirma que la fuerza laboral de Estados Unidos perdió más de 1,2 millones de inmigrantes de enero a julio. Eso incluye a personas que están en el país sin autorización legal, así como a residentes legales.

El sitio de Hyundai se encuentra en 1.214 hectáreas (3.000 acres) en una zona mayormente rural del condado Bryan, atrayendo trabajadores de varios condados y comunidades circundantes, incluida la ciudad de Savannah, ubicada a unos 40 kilómetros (25 millas) de distancia.

Hyundai comenzó a producir vehículos eléctricos en el sitio en septiembre del año pasado. Unos meses después, el presidente ejecutivo del Grupo Hyundai Motor, Euisun Chung, durante una aparición en la Casa Blanca con Trump, acreditó al presidente con la decisión de la compañía de crear más empleos estadounidenses al construir una fábrica de vehículos eléctricos en Georgia.

“Nuestra decisión de invertir en Savannah, Georgia, creando más de 8.500 empleos estadounidenses, se inició durante mi reunión con el presidente Trump en Seúl en 2019”, dijo Chung en el evento de marzo.

Planta de baterías se inaugurará el próximo año

La planta de baterías operada por HL-GA Battery Co., una empresa conjunta de Hyundai y LG Energy Solution, está programada para abrir el próximo año.

En una declaración a The Associated Press, LG reveló que estaba “monitoreando de cerca la situación y recopilando todos los detalles relevantes”. Agregó que no podía confirmar de momento cuántos de sus empleados o trabajadores de Hyundai habían sido detenidos.

“Nuestra máxima prioridad es siempre garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y socios. Cooperaremos plenamente con las autoridades correspondientes”, declaró la empresa.

Las operaciones en la planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai no se interrumpieron, dijo su portavoz, Bianca Johnson. Hyundai Motor Company indicó en un comunicado el viernes que estaba “trabajando para entender las circunstancias específicas” de la redada y las detenciones.

“Hasta hoy, entendemos que ninguno de los detenidos está empleado directamente por Hyundai Motor Company”, se lee en el comunicado de la compañía. “Priorizamos la seguridad y el bienestar de todos los que trabajan en el sitio y cumplimos con todas las leyes y regulaciones dondequiera que operemos”.

HL-GA Battery Co. no ha respondido a una solicitud de comentarios el viernes. En su comunicado del jueves, la empresa subrayó que está “cooperando plenamente con las autoridades correspondientes”.

Los surcoreanos rara vez tienen problemas con la ley de inmigración en comparación con otras nacionalidades. Sólo 46 surcoreanos fueron deportados durante el período de 12 meses que terminó el 30 de septiembre, de las más de 270.000 deportaciones para todas las nacionalidades, según ICE.

Aquellos arrestados el jueves que enfrentan la posibilidad de deportación pueden ser detenidos al tiempo que sus casos avanzan en una corte de inmigración. El número de personas bajo custodia de ICE superó los 60.000 en agosto, un máximo histórico.