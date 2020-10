Un simpatizante del presidente Donald Trump fue expulsado de un vuelo de Southwest Airlines, en Tampa, Florida, por retirarse el cubrebocas en repetidas ocasiones para ingerir alimentos.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra el momento en que un asistente de vuelo se acercó al pasajero con mascarilla azul con la frase “Trump 2020” y una gorra con el mensaje “Voces afroamericanas para Trump”:

El empleado le indicó al hombre afroamericano que debía salir del avión por violar las políticas de la aerolínea ante la pandemia de Covid-19,

“¿Podría explicarnos la política que impide que se retire el cubrebocas mientras está comiendo?”, expresó la mujer que filmaba la escena del otro lado del pasillo de la aeronave.

El asistente de vuelo evadió la pregunta y la mujer respondió “Es la gorra, es la gorra y el cubrebocas, no es porque esté comiendo. Yo vuelo tres veces a la semana”, defendió la pasajera insinuando que el hombre era expulsado por mostrar su apoyo a Donald Trump.

Otro miembro del personal se acercó al pasajero para presionarlo para salir, mientras la mujer que filmaba el video pedía una explicación sobre las políticas de Southwest Airlines sobre el uso del cubrebocas durante la pandemia de Covid-19.

Man kicked off of @SouthwestAir flight for lowering Trump mask to eat nuts. pic.twitter.com/QV7IW0CNLy