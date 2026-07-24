La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este viernes que resulta "complejo" negociar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, por su proteccionismo y su política comercial de aplicar aranceles, después de que Washington aprobara nuevos gravámenes a las exportaciones de 60 países bajo el pretexto del "trabajo forzado".

"Pues es complejo. Primero porque cambia completamente la dinámica mundial. El presidente (Donald) Trump tiene una visión de reindustrializar Estados Unidos. De que la manufactura que salió fuera de Estados Unidos, principalmente a China, a otros países de Asia y también a México, a Canadá y a otros países, regrese a Estados Unidos", declaró la mandataria en su conferencia de prensa desde Cuernavaca, capital del estado de Morelos (centro).

Esta declaración de Sheinbaum se produce después de que EE.UU. anunciara nuevos aranceles bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, con el pretexto de luchar contra el trabajo forzado a nivel global. En el caso de México le aplica un gravamen del 10% a sus exportaciones.

Pese a la visión proteccionista de Washington, la jefa de Estado dijo que "difícilmente va a regresar toda esa industria a Estados Unidos", al tiempo que reivindicó la vinculación económica "muy grande" que tiene América del Norte que "es muy difícil de separar".

"No puede ser que en la relación bilateral de vecinos, incluso más allá de socios comerciales, pues se busque el bienestar de un país en contra del no bienestar de otro (...) La prosperidad de México ayuda a Estados Unidos, la prosperidad de Estados Unidos le ayuda a México", argumentó.

Sobre los nuevos aranceles, la mandataria confirmó que el país y su relación comercial con Estados Unidos "queda igual" al destacar que todos los productos dentro del tratado comercial con los socios norteamericanos (T-MEC) seguirán teniendo "cero arancel".

"¿Qué le pasa a México? Se queda igual que como estaba. Todos los productos que se exportan dentro del tratado de libre comercio (T-MEC) tienen cero arancel, con excepción de vehículos y del acero", aseguró.

"En este momento no tenemos nuevo arancel del que ya teníamos previamente. Y estamos trabajando con Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo de largo plazo", añadió.

Sobre su reunión en Palacio Nacional (sede del Poder Ejecutivo mexicano) con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la mandataria la calificó como una "muy buena" conversación en la que "vamos avanzando" en distintos temas de cara a la revisión del T-MEC, que Washington rechaza prorrogar en sus términos actuales.

Sheinbaum explicó que lo que le planteó Greer fue la necesidad de impulsar "mayores reglas de origen", mientras que su Administración está buscando renovar el acuerdo comercial "para que el tratado pueda ser incluso más de diez años".

Esta visita del negociador de Estados Unidos a México es la tercera ronda de conversaciones bilaterales por el T-MEC, la primera desde que Washington decidió no extender automáticamente el T-MEC por otros 16 años y optó por un esquema de revisiones anuales hasta 2036.