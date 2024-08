El doctor Simi prometió hacer un festival de música y por fin anunció su cartel luego de meses de espera: se dieron a conocer las bandas y cantantes que se presentarán en el Simi Fest 2024, evento que ya tiene emocionados a varios. Algunos de los artistas confirmados son Jungle y Motel. ¿Adele también? Se sabe que la famosa cantante es fanática de los muñecos del Dr. Simi; entérate si hará una aparición especial. ¡Conoce el precio de los boletos y todos los detalles!

Fue en una conferencia de prensa en julio pasado cuando Víctor González Herrera anunció que se realizaría la primera edición del Simi Fest 2024; en dicho momento, aseguró que el festival se llevaría a cabo antes de que acabara el año y así lo hizo, pues el espectáculo será en los próximos meses.

Fue a través de las redes sociales de Farmacias Similares que se confirmó el Simi Fest 2024 y se anunciaron a las bandas y artistas que estarían presentes en su primera edición. “¡Es hoy, es hoy! Listos los boletos del SimiFest. Comienza la venta… No camines, CORRE POR ELLOS”, escribió el Dr. Simi en su cuenta oficial.

¿Quiénes se presentarán en el Simi Fest 2024 ?

Los artistas que forman parte del cartel de este festival musical son: Anderson .Paak and The Free Nationals y Jungle como headliners. También estarán Ely Guerra, Technicolor Fabrics, Motel y Ruzzi. Algunos internautas se decepcionaron de que Adele no haya aparecido en la lista de estrellas, pues ella es la principal artista que ha manifestado su amor por los muñecos del Dr. Simi.

¿Cuándo será el Simi Fest 2024?

El Simi Fest 2024 se celebrará el próximo 23 de noviembre de 2024. En el evento se contempla la participación especial de Víctor González Herrera y Eduardo Romo; de acuerdo con el cartel, el espectáculo es a beneficio de la Fundación Simiplaneta.

¿Dónde será el Simi Fest 2024?

El Simi Fest 2024 se llevará a cabo en el Parque Bicentenario, el cual se ubica en Av. 5 de Mayo 290, Refinería 18 de Marzo, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11210, Ciudad de México.

¿A qué hora es el Simi Fest 2024?

En Ticketmaster se especifica que el Simi Fest será el sábado 23 de noviembre a partir de las 12 pm. No hay límite de edad por lo que todas las personas son bienvenidas en el festival.

Precio de los boletos del Simi Fest 2024

Los boletos del festival del Dr. Simi son vendidos a través de Ticketmaster y salieron a la venta este 27 agosto a las 16:00 horas. Las entradas se venderán en fases a los siguientes precios:

Fase 1: $1,000 pesos.

Fase 2: $1,150 pesos.

Fase 3: $1,350 pesos.

En redes sociales reportaron que los boletos para el Simi Fest “volaron”, es decir que ya no hay, sin embargo, otros usuarios señalaron que aún hay disponibles, sólo que a mayor precio, de fases avanzadas.

“Solo iré para ver a Víctor González Herrera”, “El Simi cargando con la salud en México y próximamente la industria del entretenimiento”, “Ese line up está mejor que el Corona Capital”, “Yo comprando mi Nimesulida y mi paracetamol de recuerdo en el stand del Simi Fest” y “Busco amistad sincera para que me acompañe al primer Simi Fest a ver a Jungle”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.