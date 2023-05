Stephen Curry pide a los Warriors mantener la fe pese a derrota con los Lakeres Curry lamentó que los Warriors concretaran solo 17 puntos en el último cuarto del partido de semifinales del Oeste

Golden State Warriors guard Stephen Curry celebrates during the second half in Game 4 of an NBA basketball Western Conference semifinal against the Los Angeles Lakers Monday, May 8, 2023, in Los Angeles. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)