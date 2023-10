Suman 10 los muertos y 60 los heridos por el desplome de techo en una iglesia en Tamaulipas. VIDEOS El sacerdote asegura que en la Iglesia había entre 80 y 100 personas

Suben a 10 los muertos y 60 los heridos por el hundimiento de una iglesia en México . (Photo by Handout / Tamaulipas Civil Protection / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / TAMAULIPAS CIVIL PROTECTION" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS