El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, una de las principales figuras del poder del país, descartó el miércoles la reapertura del estrecho de Ormuz mientras dure el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

"Un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se infringe mediante un bloqueo naval (...), la reapertura del estrecho de Ormuz es imposible mientras el alto el fuego se esté vulnerando abiertamente", escribió en X tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump , de una prórroga unilateral de la tregua acordada el 8 de abril.