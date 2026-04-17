El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el estrecho de Ormuz está abierto para el paso del comercio y planteó la posibilidad de entrar a Irán para extraer uranio enriquecido con excavadoras asociándose con la república islámica.

"Irán acaba de anunciar que el estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo", dijo Trump durante un discurso en Arizona, en un evento de la organización conservadora Turning Point.

El mandatario señaló que entrarán a Irán con excavadoras para llevarse a Estados Unidos el "polvo nuclear", en referencia al uranio enriquecido y dijo que esto será posible con una alianza con Teherán.

Sin embargo, Irán ha repetido en diversas ocasiones que no renunciará a su derecho de enriquecer uranio con fines civiles como energía nuclear.

Trump volvió a criticar a la OTAN diciendo que recientemente le ofrecieron ayuda para la guerra en Irán y dijo que "hace dos meses lo necesitaba y no ahora".

Posteriormente, el republicano repitió que el bloqueo que las fuerzas armadas estadounidenses mantienen frente a los puertos de Irán seguirán activos hasta que se firme un acuerdo "al 100%".

Por su parte, Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves.

Al inicio de la jornada, Trump respondió a medios locales que las conversaciones presenciales para llegar a un acuerdo podrían suceder este fin de semana.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán se ha extendido por semanas con ataques en el golfo Pérsico, antes de derivar en un alto el fuego temporal aún en vigor.