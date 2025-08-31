TE RECOMENDAMOS

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió la noche del domingo la montañosa región del Hindú Kush en Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, según sismólogos estadounidenses, causando al menos dos niños muertos, de acuerdo a autoridades locales.

El epicentro del sismo, que se produjo a una profundidad de 8 kilómetros, se localizó a 42 kilómetros al noreste de la ciudad de Yalalabad, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El terremoto se produjo a las 23H47 (19H17 GMT), según el USGS.

Periodistas de la AFP sintieron el movimiento sísmico en Kabul durante varios segundos, así como en Islamabad, en Pakistán.

Dos niños murieron cuando el techo de su casa se derrumbó en la provincia de Nangarhar, de la que es capital Yalalabad, indicaron las autoridades locales.

También se registraron 15 heridos, añadieron.

Afganistán se ve afectado frecuentemente por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindú Kush, cerca de la unión de las placas tectónicas Euroasiática e India.

