El regreso a clases este lunes 1 de septiembre había creado gran expectativa entre los capitalinos debido a que coincidiría con la megamarcha de transportistas, originalmente anunciada por la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) para dicha fecha a partir de las 7 a. m.

La manifestación tenía contemplados bloqueos viales en los principales accesos a la Ciudad de México, pero ahora los planes han cambiado. De acuerdo con información actualizada por la Secretaría de Gobierno de la CDMX, la megamarcha fue reprogramada .

En un comunicado, la SeGobCDMX señaló que había llegado a un acuerdo junto a la Secretaría de Movilidad de la CDMX (SEMOVI), la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) con representantes de la FAT para posponer la movilización y los bloqueos programados para este lunes 1 de septiembre.

Según informó la SeGobCDMX, su titular César Cravioto, trabajará en los siguientes días para “alcanzar acuerdo y evitar afectaciones a la ciudadanía” con las otras dependencias y la FAT.

De acuerdo con lo planeado, este lunes 1 de septiembre se llevaría a cabo la movilización de 7 mil 500 transportistas de la capital del país para bloquear las principales vialidades de la Ciudad de México con el fin de manifestarse y pedir un aumento en las tarifas del pasaje, de 12 pesos a 16 en el Estado de México, o bonos de combustible para hacer frente a los elevados precios de la gasolina.

Tras el diálogo entre el secretario de Gobierno, @craviotocesar, autoridades de @Finanzas_CDMX y @LaSEMOVI, con representantes de la Fuerza Amplia de Transportistas, se informa que la mega movilización y el bloqueo de vialidades programados para el próximo 1 de septiembre serán… pic.twitter.com/6buJmY7j0y — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) August 30, 2025

El acuerdo entre las autoridades capitalinas y la FAT indica que la movilización será reprogramada para una semana después al 1 de septiembre, con el objetivo de “ser empáticos” con la ciudadanía que retomará las actividades escolares este lunes y no perjudicarla, ya que “ellos siendo padres de familia y hermanos, entienden la situación”.

En torno a esto, la megamarcha podría llevarse a cabo el próximo lunes 8 de septiembre de 2025 , pero todavía no hay claridad sobre la fecha y los horarios específicos.

La Secretaría de Gobernación de la CDMX señaló en su comunicado que los transportistas tienen la libertad “de expresarse por medio de bloqueos antes del cierre de septiembre del presente año”.