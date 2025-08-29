La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó a los vecinos de Iztacalco e Iztapalapa que el Pozo El Sifón permanecerá temporalmente fuera de servicio debido a una falla mecánica en la bomba.

Como consecuencia, se mantiene baja presión en el suministro de agua en las colonias Agrícola Oriental, Doctor Ortiz Tirado y Paseos de Churubusco.

El servicio se espera restablecer el viernes 5 de septiembre, al concluir los trabajos de reparación.

SEGIAGUA pidió a los ciudadanos su comprensión mientras se llevan a cabo las labores correspondientes.