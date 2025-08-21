La policía respondió el jueves a un reporte de un tirador activo en el campus de la Universidad de Villanova, Pensilvania, lo que desató el pánico entre los estudiantes cuando faltan pocos días para el inicio de las clases.

Los estudiantes compartieron un mensaje del sistema de alertas de Villanova en el que se les indicaba cerrar y bloquear puertas y trasladarse a lugares seguros. Una segunda alerta de las autoridades de Villanova advertía a las personas que se mantengan alejadas de la facultad de derecho.

En una publicación en la red social X, el municipio de Radnor instó a los residentes y estudiantes a resguardarse en interiores. No se dio a conocer más información.

Videos publicados en redes sociales mostraban a una multitud que entraba a toda prisa a un edificio del campus. Los cursos de orientación y el registro de nuevos estudiantes comenzaron el jueves y están programados para continuar hasta el sábado. Las clases comienzan el lunes.

Imágenes aéreas mostraban varios vehículos de emergencia en el lugar, así como agentes armados deambulando en la entrada de un estacionamiento.

Active shooter at Villanova University causes campus chaos, shelter in place order during move-in: cops https://t.co/59yQIakD5k pic.twitter.com/V5YPn5P7FP — New York Post (@nypost) August 21, 2025

¿Qué saben los profesores de la Universidad de Villanova del tiroteo?

Brandon Ambrosino, profesor de teología y ética en Villanova, que no estaba en el campus en ese momento, dijo que la mayoría de los miembros docentes no estaban en el campus, pero los estudiantes se mudaron el miércoles. Comentó que él y sus colegas tenían problemas para encontrar información sobre la situación.

“Ninguno de mis colegas sabe lo que está pasando. Estamos enviando mensajes de un lado a otro”, declaró Ambrosino.

Ambrosino expresó su preocupación por la seguridad de los estudiantes.

“Aterrador. Obviamente, es nuestro peor escenario. Me siento terrible por estos chicos”, manifestó.

La representante estatal Lisa Borowski, cuyo distrito incluye a Villanova, dijo que a eso de las 5:00 de la tarde recibió un mensaje de texto de la policía del municipio de Radnor y de la policía del campus de Villanova en el que se indicaba que los residentes debían resguardarse en interiores.

“Estoy muy preocupada”, comentó Borowski.

El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, dijo que estaba al tanto del informe del tirador activo y monitorea la situación.

La Universidad de Villanova es una universidad católica privada ubicada en los suburbios de Filadelfia. La escuela agustiniana recibió atención adicional este año como alma mater del nuevo papa León XIV.