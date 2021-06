Tiroteo en supermercado de Florida deja tres muertos (un niño)

Tres personas, incluido el agresor y un menor de edad, murieron este jueves en un tiroteo en un supermercado de Royal Palm Beach, informó la Oficina del Alguacil del Condado Palm Beach, en Florida (EE.UU.)

Los agentes llegaron al supermercado Publix y encontraron a tres personas muertas por heridas de bala, entre ellas un hombre, una mujer y un niño, detalló en su cuenta de Twitter la oficina del alguacil de Palm Beach, al norte de Miami.

LIVE: Two adults and a child are dead after a shooting at a Publix in Royal Palm Beach in Palm Beach County. Investigators said the shooter is one of the deceased.



