El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer un arancel del 100% a los bienes importados desde Canadá si el vecino del norte seguía adelante con su acuerdo comercial con China, intensificando una disputa con el primer ministro Mark Carney, una voz en ascenso en la resistencia de Occidente al nuevo orden mundial de Trump.

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que si Carney "piensa que va a convertir a Canadá en un 'Puerto de Descarga' para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado".

Mientras Trump ha librado una guerra comercial durante el último año, Canadá negoció este mes un acuerdo para reducir los aranceles sobre vehículos eléctricos chinos a cambio de menores impuestos de importación sobre productos agrícolas canadienses.

Inicialmente, Trump había dicho que ese acuerdo era lo que Carney "debería estar haciendo y es algo bueno que firme un acuerdo comercial".

Dominic LeBlanc, el ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, declartó que Canadá y China habían resuelto "varios problemas comerciales importantes" pero que no había una búsqueda de un acuerdo de libre comercio.

La amenaza de Trump se produjo en medio de una escalada de palabras con Carney mientras el impulso de Trump para adquirir Groenlandia tensó la alianza de la OTAN. Trump comentó mientras estaba en Davos, Suiza, esta semana que “Canadá vive gracias a Estados Unidos”. Carney respondió que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene que inclinarse hacia tendencias autocráticas. “Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses”, dijo.

Más tarde, Trump revocó su invitación a Carney para unirse a la “Junta de Paz” que el mandatario estadounidense está formando para intentar resolver conflictos globales.

Trump también ha insistido en que Canadá debe ceder su soberanía y convertirse en el estado 51 de Estados Unidos. Publicó una imagen alterada en redes sociales esta semana que mostraba un mapa de Estados Unidos que incluía a Canadá, Venezuela, Groenlandia y Cuba como parte de su territorio.

En su mensaje del sábado, Trump continuó sus provocaciones llamando al líder de Canadá “Gobernador Carney”. Trump había usado el mismo apodo para el predecesor de Carney, Justin Trudeau, y su uso hacia Carney fue la última señal de su deteriorada relación.

Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal, estimó que “había una sensación de que Trump mostraba más respeto por Carney que por Trudeau. Ahora, después de la visita de Carney a China y, aún más, su ampliamente celebrado discurso en Davos, que claramente eclipsó y molestó a Trump, se han quitado los guantes".

Carney ha emergido como líder de un movimiento para que los países encuentren formas de unirse y contrarrestar a Estados Unidos bajo Trump. Hablando en Davos antes de Trump, Carney indicó: “Las potencias medias deben actuar juntas porque si no estás en la mesa, estás en el menú” y advirtió sobre la coerción por parte de grandes potencias, sin mencionar el nombre de Trump. El primer ministro recibió elogios y atención generalizados por sus comentarios, eclipsando a Trump en el Foro Económico Mundial.

El primer ministro incluso habló de una “ruptura” entre Estados Unidos bajo Trump y sus aliados occidentales que nunca se repararía.

Trump, en su publicación en Truth Social el sábado, añadió que “China devorará a Canadá por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, tejido social y forma de vida general”. En una publicación posterior, el presidente dijo: “Lo último que el mundo necesita es que China se apodere de Canadá. NO va a suceder, ni de lejos".

Carney aún no ha llegado a un acuerdo con Trump para reducir algunos de los aranceles que ha impuesto en sectores clave de la economía canadiense. Pero Canadá ha estado protegido del mayor impacto de los aranceles de Trump por el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México. Ese acuerdo comercial debe ser revisado este año.

En el otoño, la provincia canadiense de Ontario emitió un anuncio anti-arancel en Estados Unidos que llevó a Trump a terminar las conversaciones comerciales con Canadá. El anuncio televisivo utilizó las palabras del expresidente Ronald Reagan para criticar los aranceles. Trump prometió aumentar los aranceles sobre las importaciones de bienes canadienses en un 10% adicional. No cumplió.

En cuanto a China, Canadá inicialmente había secundado a Estados Unidos al imponer un arancel del 100% a los vehículos eléctricos de Beijing y un 25% al acero y aluminio. China había respondido imponiendo impuestos de importación del 100% sobre el aceite de canola y harina canadienses y del 25% sobre cerdo y mariscos.

Pero a medida que Trump perseguía tácticas de presión, la política exterior de Canadá ha estado menos alineada con Estados Unidos, creando una apertura para una relación mejorada con China. Carney hizo el anuncio de los aranceles a principios de este mes durante una visita a Beijing.

Carney ha dicho que la relación con Estados Unidos es compleja y profunda y que Canadá y China no están de acuerdo en temas como los derechos humanos.

LeBlanc, el ministro de comercio, manifestó en un comunicado que Canadá trabajará para asegurar que el futuro de esa relación “beneficie a los trabajadores y empresas de ambos lados de la frontera”.

Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos. Casi 3.600 millones de dólares canadienses (2.700 millones de dólares estadounidenses) en bienes y servicios cruzan la frontera cada día. Aproximadamente el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos provienen de Canadá, al igual que el 85% de las importaciones de electricidad de Estados Unidos.

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio a Estados Unidos y tiene 34 minerales y metales críticos que el Pentágono está ansioso por e invirtiendo en para la seguridad nacional.