El presidente estadounidense Donald Trump planteó este miércoles desplegar tropas en la ciudad turística sureña de Nueva Orleans, como parte de su ofensiva contra la violencia en ciudades gobernadas por la oposición demócrata.

El presidente republicano ha lanzado una cruzada contra el crimen en las principales ciudades estadounidenses, que en su gran mayoría son gobernadas por demócratas, y que son las que presentan los peores índices de asesinatos, robos o asaltos a mano armada.

Hasta ahora ha enviado a la Guardia Nacional a Los Ángeles y la ha desplegado en la capital, Washington, donde goza de amplias prerrogativas al ser un territorio bajo jurisdicción federal.

Las autoridades locales se oponen a ese despliegue, que consideran excesivo y una medida de presión política, mientras que Trump asegura que su objetivo es poner orden en las calles.

Los críticos afirman que Trump está extralimitando sus poderes al ordenar a las tropas que realicen tareas, incluidas detenciones y registros e incautaciones, que normalmente corresponden a la policía local y a los agentes de inmigración.

"Estamos sopesando una decisión: ¿vamos a Chicago o vamos a un lugar como Nueva Orleans, donde tenemos a un gran gobernador, Jeff Landry, que quiere que entremos y pongamos orden en una parte muy agradable de este país que se ha vuelto... bastante dura, bastante mala?", dijo el presidente estadounidense a los periodistas en la Casa Blanca.

Trump prometió que podría poner Nueva Orleans bajo control "en unas dos semanas".

Landry, aliado de Trump, respondió con entusiasmo en X: "¡Aceptaremos la ayuda del presidente @realDonaldTrump!".

Aunque gran parte de Luisiana es firmemente republicana, la ciudad más grande del estado, Nueva Orleans, es profundamente demócrata, con bolsas de pobreza extrema que contribuyen a su índice de criminalidad.

Al igual que otras ciudades señaladas por Trump en su ofensiva y en consonancia con las tendencias nacionales, Nueva Orleans ha registrado fuertes descensos en los homicidios y otros delitos violentos este año.

Los republicanos aseguran sin embargo que en muchas ciudades esas estadísticas no recogen la realidad sobre el terreno, ya que a su juicio numerosos actos violentos no son reportados correctamente.

"Militarizar las calles de Nueva Orleans no es una solución", dijo en X el congresista demócrata estadounidense Troy Carter, quien representa a Nueva Orleans y sus alrededores.

JB Pritzker, el gobernador demócrata del estado de Illinois, donde se encuentra Chicago, aseguró que Trump está "produciendo un drama político para encubrir su corrupción".

Trump también ha propuesto desplegar tropas sobre el terreno en Nueva York y Baltimore.