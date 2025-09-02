El presidente Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra un barco que transportaba drogas y que partió de Venezuela.

El mandatario ofreció pocos detalles sobre la operación.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en la red social X que la embarcación estaba siendo operada por una "organización designada como narco-terrorista".

La oficina de prensa del gobierno de Venezuela no ha comentado sobre el anuncio.

Trump revela: ataque militar de EU en el Caribe habría matado a 11 miembros del

Trump dijo que 11 "narcoterroristas" murieron en el "ataque cinético", que ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales.