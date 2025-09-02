TE RECOMENDAMOS
El presidente Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra un barco que transportaba drogas y que partió de Venezuela.
El mandatario ofreció pocos detalles sobre la operación.
El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en la red social X que la embarcación estaba siendo operada por una "organización designada como narco-terrorista".
La oficina de prensa del gobierno de Venezuela no ha comentado sobre el anuncio.
Trump dijo que 11 "narcoterroristas" murieron en el "ataque cinético", que ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales.