El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista de radio el martes que estaba "muy decepcionado" por la resistencia de su homólogo ruso, Vladimir Putin, en alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania tras su cumbre en Alaska.

"Estoy muy decepcionado del presidente Putin, puedo decirlo", declaró Trump en el programa de radio de Scott Jennings cuando se le preguntó si se sentía traicionado por la respuesta de Putin. "Teníamos una gran relación, estoy muy decepcionado".

