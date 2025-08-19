El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó el martes el envío de tropas estadounidenses a Ucrania, pero consideró extender el apoyo aéreo, mientras los aliados occidentales comenzaban a negociar garantías de seguridad para Kiev antes de una eventual cumbre con Rusia.

Trump, en un empuje diplomático dirigido a poner fin a la guerra, llevó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski y a los principales líderes europeos a la Casa Blanca el lunes, tres días después de su histórico encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

Trump afirmó que Putin, a quien llamó en medio de las conversaciones del lunes, había acordado reunirse con Zelenski y aceptar algún tipo de garantías de seguridad occidentales para Ucrania frente a Rusia; promesas que Kiev y los líderes europeos recibieron con extrema cautela.

Putin propuso celebrar la cumbre con Zelenski en Moscú, informaron a la AFP tres fuentes cercanas a la llamada de Trump. Una de las fuentes indicó que Zelenski rechazó inmediatamente el lugar.

Trump, quien ha criticado duramente los miles de millones de dólares en apoyo estadounidense a Ucrania desde la invasión rusa en 2022, afirmó que las naciones europeas tomarían la iniciativa enviando tropas para asegurar cualquier acuerdo, una idea que Francia y Reino Unido han considerado.

"Cuando se trata de seguridad, están dispuestos a poner gente en el terreno", dijo Trump a Fox News.

"Estamos dispuestos a ayudarlos con cosas, especialmente, probablemente, si hablamos de apoyo aéreo, porque nadie tiene el tipo de cosas que nosotros tenemos, realmente, ellos no", agregó Trump.

Añadió su "garantía" de que no se desplegarán tropas terrestres estadounidenses en Ucrania y descartó categóricamente, una vez más, que Ucrania se una a la alianza militar occidental OTAN.

Trump se ha alineado con Putin al describir las aspiraciones de Kiev de ingresar en la OTAN como causa de la guerra, en la que han muerto decenas de miles de personas.

Los líderes europeos, Ucrania y el predecesor de Trump, Joe Biden, calificaron ese asunto como un pretexto y señalaron como causa las declaraciones de Putin que rechazan la legitimidad histórica de Ucrania.

Tras las conversaciones con Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, reunieron a unos 30 aliados de Ucrania, conocidos como la "coalición de voluntarios", para consultas virtuales.

Starmer les informó que los equipos de la coalición y funcionarios estadounidenses se reunirían en los próximos días para debatir las garantías de seguridad y "prepararse para el despliegue de una fuerza de seguridad si cesan las hostilidades", declaró un portavoz de Downing Street.

Los líderes también debatieron cómo se podría ejercer mayor presión sobre Putin, incluso mediante sanciones, hasta que demostrara que estaba dispuesto a tomar medidas serias para poner fin a su invasión.

Los jefes de Estado Mayor de los 32 países miembros de la OTAN se reunirán por videoconferencia el miércoles para hablar sobre Ucrania, informaron las autoridades.

Rusia, por su parte, ha advertido que cualquier solución debe proteger también sus propios intereses.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró a la televisión estatal que cualquier acuerdo debe garantizar los derechos de las personas de habla rusa que viven en Ucrania, argumento utilizado por Moscú para justificar la ofensiva lanzada en febrero de 2022.

Macron señaló al canal de noticias francés LCI que quería que la cumbre bilateral se celebrara en Ginebra, un lugar histórico para conversaciones de paz.

El canciller suizo, Ignazio Cassis, afirmó que su país ofrecería "inmunidad" al presidente ruso en caso de que acudiera "para una conferencia de paz", pese a la orden de detención internacional en su contra.

Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, han afirmado que la cumbre podría celebrarse en dos semanas.

Trump también busca una cumbre tripartita con su participación, mientras que Macron ha pedido una reunión a cuatro bandas con la participación de europeos, vitales para la seguridad de Ucrania.

La Casa Blanca declinó comentar un reporte del medio Politico de que Estados Unidos considera a Budapest como posible sitio de una reunión con Trump.

No obstante, en las calles de Kiev pocos creen que las últimas conversaciones logren poner fin al peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

"El problema principal es que el propio Putin no quiere", dijo a la AFP Anton, un hombre de 32 años.

"Pueden reunirse tantas veces como quieran, pero Putin no lo necesita y Donald Trump no sabe muy bien qué hacer", sentenció.

Distinto era el ambiente en Moscú, donde algunas personas se mostraron más optimistas.

"Espero que podamos llegar a un acuerdo en términos mutuamente beneficiosos", expresó Viacheslav, de 23 años, quien trabaja para el gobierno.