La disputa mediática entre la presentadora estadounidense Candace Owens y Brigitte Macron sobre el género biológico de ésta última escaló a un nuevo nivel tras una reciente demanda por difamación presentada por la primera dama francesa.

Como contexto, el conflicto comenzó cuando la comentarista y presentadora de televisión estadounidense aseguró en varias ocasiones que Brigitte nació hombre y que se sometió a una transición a mujer con cirugías poco antes de casarse con Emmanuel Macron; estas afirmaciones fueron calificadas por la pareja presidencial de Francia como falsas y dañinas y desataron una demanda millonaria.

Emmanuel y Brigitte Macron recurrieron a los tribunales luego de que Owens se negara a retirar sus declaraciones que se hicieron virales en internet, a pesar de múltiples solicitudes formales enviadas desde diciembre de 2024, cuando la polémica comenzaba.

De acuerdo con medios internacionales, la demanda presentada por los Macron incluye 22 cargos y exige una compensación económica por los supuestos daños ocasionados a la primera dama; el monto aún no ha sido revelado.

En los documentos legales, obtenidos por la prensa internacional, los Macron sostienen que la presentadora actúa en contra de Brigitte impulsada por su deseo de ganar más fama a nivel internacional y no por la búsqueda de la verdad, como ha alegado en su programa de podcast.

Owens, tras la amenaza legal, en lugar de retractarse de sus comentarios “falsos” y “devastadores”, acusó a la pareja presidencial de contratar a una empresa de investigación privada en Estados Unidos para investigar su vida personal y posibles vínculos con Rusia con el objetivo de desviar la atención mediática que está ganando el caso.

En torno a esta creciente polémica, Owens criticó los esfuerzos de Brigitte de tratar de desviar la atención y de ocultar su supuesto cambio de género insinuando que sufre de una “enfermedad mental”.

Aunado a esto, a través de sus redes sociales, la presentadora afirmó que Emmanuel Macron estaba siendo “absolutamente humillado” por involucrarse en una batalla legal en su contra por defender a su esposa. Después de recibir críticas en torno a este comentario, Owens siguió lanzando comentarios negativos a Brigitte, diciendo que debería entrar a “rehabilitación”.

I cannot believe my eyes.

This is a literal head of state hiring investigators to look into a mother who podcasts from her basement. @EmmanuelMacron, your wife absolutely must check into rehab. pic.twitter.com/k04h7V9AEu — Candace Owens (@RealCandaceO) August 11, 2025

La primera dama francesa se convirtió en el centro de atención hace poco luego de que Candace presentara en su podcast una serie llamada Becoming Brigitte, en el que expuso varias teorías conspirativas que señalaron a la esposa del presidente de Francia como un hombre biológico.

La pareja presidencial afirmó que su único objetivo con la demanda es detener lo que considera una campaña de acoso diseñada para causar dolor a la primera dama y aumentar la fama mediática de Owens.

Ante esto, Candace Owens prometió durante uno de los recientes episodios de su programa de podcast que no se quedará callada, y en el que llamó “tonta” a Macron, de 72 años.