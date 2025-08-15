TE RECOMENDAMOS
Residentes del norte de Colorado (Estados Unidos) han observado conejos salvajes con extrañas protuberancias negras parecidas a cuernos o tentáculos en la cabeza y alrededor de la boca, apodados "conejos Frankenstein", debido a una infección causada por el virus del papiloma de Shope (SPV)
Los recientes avistamientos fueron en el área de Fort Collins, una ciudad ubicada a unos 100 kilómetros de la frontera con Wyoming, según informaron vecinos a la televisora KUSA, una filial de NBC.
El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) ha explicado que la causa de las malformaciones en los conejos es el SPV y que no representa peligro para los humanos ni las mascotas.
La enfermedad, también conocida como virus del papiloma del conejo de cola de algodón (CRPV), infecta ciertas especies de conejos y liebres, causando lesiones cancerosas (carcinomas) parecidas a cuernos, generalmente en la cabeza del animal o cerca de ella.
Una vecina dijo a la televisora que las protuberancias parecían ser "púas negras" que sobresalían por toda la boca a un conejo que regularmente visitaba su jardín.
La mujer pensó que el animal moriría en el invierno pero este regresó un año después.
Las autoridades forestales han instado a las personas a evitar acercarse o tocar a los animales.
No existe una cura conocida para este virus, que se ha reportado en conejos y liebres en otros estados como Dakota del Sur, Minnesota, Kansas, Iowa y Texas.