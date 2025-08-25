TE RECOMENDAMOS

‘El Mayo’ Zambada se declara culpable en corte de Estados Unidos; enfrenta cadena perpetua

‘El Mayo’ Zambada se declara culpable en corte de Estados Unidos; enfrenta cadena perpetua

Sheinbaum afirma que México no teme a lo que declare 'El Mayo' Zambada en Estados Unidos

Sheinbaum afirma que México no teme a lo que declare 'El Mayo' Zambada en Estados Unidos

Caos en Venecia: turista enfrenta a ladrona y la sujeta del cabello tras intentar robar su pasaporte

Caos en Venecia: turista enfrenta a ladrona y la sujeta del cabello tras intentar robar su pasaporte

Transportistas mexicanos prevén que suspensión de visas de Estados Unidos no afecte su trabajo debido al T-MEC

Transportistas mexicanos prevén que suspensión de visas de Estados Unidos no afecte su trabajo debido al T-MEC

El presidente de Estados Unidos, , dijo este lunes que habló con su homólogo ruso, Vladimir Putin, desde la reunión de la semana pasada con el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski y líderes europeos en la Casa Blanca.

La última vez que Trump habló con Putin fue el 18 de agosto, cuando interrumpió sus conversaciones con Zelenski y los europeos en la Casa Blanca para llamar al líder ruso.

"Sí, lo he hecho", respondió Trump a los periodistas cuando se le preguntó si había hablado con Putin desde entonces.

"Cada conversación que tengo con él es una buena conversación. Y luego, desafortunadamente, una bomba es lanzada sobre Kiev o algún otro lugar, y me enojo mucho al respecto", añadió.

Trump también mantuvo una histórica reunión con Putin en Alaska el 15 de agosto, en un intento por sellar un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Tras su conversación telefónica el 18 de agosto, Trump afirmó que Putin había acordado mantener una reunión bilateral con Zelenski. Sin embargo, Moscú ha afirmado desde entonces que no hay planes para tales conversaciones.

"Porque no le cae bien", respondió Trump cuando se le preguntó por qué Putin parecía reacio a reunirse cara a cara con Zelenski.

Sin embargo, el mandatario estadounidense afirmó que aún creía que un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania estaba cerca. "Creo que vamos a terminar la guerra", afirmó.

Google News

TEMAS RELACIONADOS