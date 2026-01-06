TE RECOMENDAMOS

DHS despliega 2,000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

DHS despliega 2,000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

Delcy Rodríguez asegura que ningún "agente externo" gobierna en Venezuela: "Mi destino no lo decide sino Dios"

Delcy Rodríguez asegura que ningún "agente externo" gobierna en Venezuela: "Mi destino no lo decide sino Dios"

Leonardo DiCaprio está “furioso" con Trump tras bombardeo en Venezuela y captura de Maduro

Leonardo DiCaprio está “furioso" con Trump tras bombardeo en Venezuela y captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petroleo que será vendido en el mercado estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que el gobierno interino de Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que los ingresos serán "controlados" por él.

"Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos (...), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos".

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]