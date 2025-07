Trump endurece tono contra Putin: “Aranceles si no hay acuerdo de paz en 50 días” Trump dice que Estados Unidos enviará a Ucrania más misiles de defensa antiaérea Patriot

Trump endurece tono contra Putin: “Aranceles si no hay acuerdo de paz en 50 días” (Photo by Alexey NIKOLSKY and NICHOLAS KAMM / various sources / AFP)