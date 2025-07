TikTok haz lo tuyo: Pov: este gringo, que primero dijo que no sabía español y después que era piloto, se estaba ORINANDO en pleno bosque de Chapultepec. No van a venir a nuestro país a hacer lo que les da la gana y creer que por ser extranjeros las leyes no se aplican en ellos. Afortunadamente vimos un policía y dimos aviso de inmediato para que le pusieran la sanción pertinente.