El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la ley aprobada por el Congreso, con la que pone fin al cierre de Gobierno de 43 días, el más largo de la historia del país.

"Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar", declaró Trump en el Despacho Oval antes de firmar el acuerdo propuesto por los republicanos y que fue aprobado en la Cámara Baja este miércoles con 222 votos a favor y 209 en contra, con el apoyo de seis demócratas.

"Sólo quiero decirle al pueblo estadounidense que no deben olvidar esto", declaró el mandatario y calificó como "una extorsión" demócrata el cierre que se extendió debido a la falta de acuerdos sobre subsidios en materia sanitaria.

Durante su intervención, Trump envió un mensaje a los republicanos del Congreso y dijo " Si elimináramos la obstrucción parlamentaria, esto nunca volvería a suceder ", agregando que " no olviden que tenemos otra fecha próxima en un futuro no muy lejano ", haciendo referencia a las votaciones intermedias de 2026.

¿Cuál es la ley que puso fin al cierre de gobierno más largo en la historia de EU?

El proyecto de ley que firmó el republicano garantiza la financiación de la mayoría de las agencias federales que se agotará el 30 de enero del próximo año a medianoche.

Según el proyecto de ley que Trump firmó el miércoles por la noche, la financiación para la mayoría de las agencias federales se agotará a la medianoche del 30 de enero . La Cámara de Representantes aprobó la medida de financiación más temprano esa noche, después de que ocho senadores demócratas rompieran con su partido para impulsar el paquete el lunes por la noche.

El acuerdo contempla:

Aumento de recursos para la Patrulla Fronteriza y los servicios migratorios, con el objetivo de reforzar la capacidad de control en la frontera sur

y los servicios migratorios, con el objetivo de reforzar la capacidad de control en la frontera sur Financiamiento adicional para el Departamento de Asuntos de Veteranos , destinado a mejorar hospitales y beneficios médicos

, destinado a mejorar hospitales y beneficios médicos Fondos para el Departamento de Agricultura enfocados en ampliar los programas de nutrición infantil y asistencia alimentaria.

Foto: AP /Jacquelyn Martin

La ley fue rechazada por los líderes demócratas en ambas cámaras porque la razón central de la disputa, la ampliación de subsidios a la asistencia sanitaria fue suprimida y programas como el Obamacare perderá financiamiento en diciembre.

Durante la firma, Trump había habilitado el espacio a preguntas, interrumpió para hablar de temas económicos y luego la prensa fue invitada a salir de la oficina cuando un reportero gritó al mandatario una duda sobre las nuevas publicaciones de documentos del caso Epstein que lo ponen en el centro de la polémica, por supuestamente haber tenido conocimiento de los crímenes y contacto con una de las víctimas.

El cierre de Gobierno duró 43 días, se convirtió en el más largo de la historia estadounidense, afectando con:

Cancelación de miles de vuelos domésticos

Paralización de los salarios de más de 1.3 millones de trabajadores federales

Los efectos de la ley aprobada podrían comenzar a ser visibles desde este jueves, cuando miles de trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo, luego de haber sido convocados por diversas agencias federales ante la inminente firma de un acuerdo.