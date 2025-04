Desde que asumió la presidencia en enero pasado, Donald Trump se ha tomado en serio las deportaciones de migrantes irregulares en Estados Unidos , principalmente de todos aquellos que considera “criminales” o “pandilleros”.

En una nueva orden de detención y deportación, el presidente y el Departamento de Seguridad Nacional han calificado a todos los migrantes que utilicen ropa con logos de Jumpman, logo de la marca Jordan, de Michael Jordan y los Chicago Bulls para Nike, como enemigos extranjeros. Pero, ¿por qué? Esto se sabe.

El logo de Jumpman de Michael Jordan ha sido vinculado por la administración Trump a pandilleros venezolanos después de que los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) identificaran que los migrantes, provenientes de dicho país latinoamericano y ligados a la pandilla Tren de Aragua (TdA), llevaban alguna prenda, zapatos e incluso tatuajes con el logo de Jumpman y el número 23 del jersey de Jordan en el equipo de la NBA Chicago Bulls, al momento de ser detenidos.

En una lista de verificación, nombrada por el Departamento de Seguridad Nacional como Guía de Validación de Enemigos Extranjeros, se indica que una persona debe de ser deportada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 si llevan jerseys, zapatos o tatuajes vinculados al Jumpman de Jordan al momento de ser detenidos por el ICE.

Además del logo de Jumpman y el número 23 de Jordan en ropa, zapatos o tatuajes, las autoridades migratorias de Estados Unidos señalan que las personas que tengan tatuajes de rifles AK-47, estrellas, coronas, relojes, trenes o la frase “Real hasta la muerte”, también serán consideradas como enemigas extranjeras que ameritan deportación.

Tras la publicación de la guía, el Centro de Inteligencia y Operaciones del Sector El Paso de Aduanas y Protección Fronteriza publicó un documento de inteligencia separado que señalaba que “la vestimenta, los relojes y los tatuajes de rosas de los Chicago Bulls suelen estar relacionados con la cultura venezolana y no son un indicador definitivo de ser miembro o asociado del TdA”.

De acuerdo con los informes, los migrantes también pueden ser detenidos y puestos a consideración de deportación a Guantánamo o al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador si son vistos usando jerseys u otro tipo de ropa y accesorios de deportistas profesionales de origen venezolano como el beisbolista José Altuve o Miguel Cabrera.

Trump ¿ordenó deportar a migrantes que usen ropa y zapatos con logo de ‘Jumpman’ de Michael Jordan? Esto se sabe. Foto: HSI

Hasta el momento Michael Jordan no ha respondido a las vinculaciones entre su marca con las pandillas venezolanas.

En redes sociales, los fanáticos de la exestrella de los Chicago Bulls y de la marca en general está preocupados por ser posibles objetivos de deportaciones o problemas con las autoridades de seguridad estadounidenses, ya que aseguran que serán afectados por las políticas de detención y deportación si tienen un tatuaje relacionado o usan ropa de la NBA sin ser venezolanos o parte de pandillas.

“Oh no, no. No estoy en una pandilla, pero tengo un tatuaje de los Chicago Bulls en mi mano izquierda. ¿Debería cortarme la mano y tirar mis jerseys de la NBA?”, “Tengo un tatuaje de Jumpman, estoy muy jodido”, comentan los usuarios de X.