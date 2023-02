Uno de los abogados de la familia de Tyre Nichols, Ben Crump, dio algunos detalles del video el viernes antes de su difusión.

Nichols "llama a su madre tres veces. Sus últimas palabras son '¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!'", dijo junto a Wells, quien bajó la cabeza emocionada.

El 7 de enero, policías de Memphis quisieron arrestar a Nichols por una infracción de tránsito. Cuando los oficiales se acercaron, "se produjo un enfrentamiento" y "el sospechoso huyó", según la policía.

Finalmente, Nichols fue atrapado y arrestado en circunstancias que las autoridades hasta ahora han evitado describir con precisión.

VIDEO.

So far #TyreNichols appears to be another self-entitled George Floyd lawbreaker violently resisting lawful arrest over & over after a stop for reckless driving. He broke a #Memphis officer’s glasses, pushed, swung, kicked & ran after pepper spray & tazer shot. Tyre is to blame. pic.twitter.com/4mKVOSzG9a

— Liberty Points (@libertypoints) January 28, 2023

Nichols se quejó de los problemas que tenía para respirar durante el arresto y fue hospitalizado. Murió tres días después.

Los cinco policías implicados en los hechos fueron acusados de asesinato y encarcelados. Cuatro de ellos fueron posteriormente liberados bajo fianza.

El presidente Joe Biden habló con Wells y con el padrastro de Nichols para expresar sus condolencias, informó la Casa Blanca.

El director del FBI, Christopher Wray, se dijo "horrorizado" y el fiscal general estadounidense, Merrick Garland, anunció que se abrió una investigación federal.

Aunque criticaron el horror de los hechos, los abogados de la familia y los padres del joven agradecieron la "rapidez" de las medidas tomadas contra los agentes.

El reverendo Al Sharpton, un afroestadounidense famoso en la lucha de los derechos civiles, dijo que habló con la familia de Nichols y prevé viajar a Memphis en los próximos días.