Uno de cada cuatro mexicanos tuvo Covid en 2020

Al menos 25% de la población en México, lo que representa alrededor de 31 millones de mexicanos, ya estuvo en contacto con el SARS-CoV-2 y generó anticuerpos, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut 2020) divulgados este viernes.

En conferencia de prensa, Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), explicó que en la encuesta se midió "si la gente tenía anticuerpos específicos para SARS-COV2", a lo que uno de cada cuatro encuestados -de un universo de casi 9.500- salió positivo tras obtener muestras de sangre que después fueron procesadas en laboratorio.

La Ensanut 2020 -que visitó un total de 13.910 hogares- se realizó entre agosto y noviembre de 2020, y aunque en diciembre se presentaron resultados preliminares, fue ahora que se dieron cifras definitivas.

Rivera reveló que del 25% de personas que dieron positivo a la detección de anticuerpos 67,3% no reportó síntomas; el 11,3 % solo algunos y el 21,4% sí tuvo síntomas.

Respecto a la cascada de atención por covid-19, solo el 66,7 % de las personas que presentaron síntomas buscaron atención y 75,3 % de ellos fueron atendidos en servicios privados de salud.

Mientras que a nivel nacional, más de 73,4 % de la población reportó que no buscó atención para la covid-19 porque no era necesario o no era tan grave, 10,5 % por miedo a contagiarse y 7,8 % por el costo.

En tanto, de las personas que tuvieron una necesidad en salud, solo 34 % recibieron atención en servicios públicos.

México suma más de 2,4 millones de casos de coronavirus y casi 230.000 fallecidos por la covid-19, siendo el cuarto país del mundo por número absoluto de decesos.

OBESIDAD Y SOBREPESO SIGUEN EN AUMENTO

Simón Barquera, director del centro de investigación en Nutrición y Salud del INSP, señaló que, de acuerdo con la encuesta, la obesidad y el sobrepeso en México siguen en aumento.

Detalló que en el país, 74,1 % de mujeres y hombres con 20 años y más presentan sobrepeso y obesidad, lo que representa un aumento de 2,8 puntos porcentuales respecto al 2012.

Mientras que la prevalencia es mayor en mujeres (76 %) que en hombres (72 %). "Eso quiere decir que ni siquiera tres de cada 10 adultos tienen un peso saludable", lamentó.

En tanto, Teresa Shamah, investigadora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del INSP, detalló que la prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños edad escolar (5 a 11 años) y en adolescentes (12 a 19 años) se incrementó.

En niñas y niños pasó del 34 % en 2012 al 38,2 % en 2020. En los adolescentes el aumento fue mayor, pues pasó del 34,9 % en 2012 al 43,8 % en 2020.

Mientras que según el estudio, la prevalencia de diabéticos con diagnóstico en el país es de 11,1 % , mientras que la hipertensión arterial la padecen 14,8 % de mexicanos.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comentó que los elementos vertidos en la Ensanut 2020 dejan claro "la desgarradora historia de un país con enormes desigualdades socioconómicas".

Asimismo, aseveró que México es un pueblo "enfermo" que ha estado enfrentando la pandemia a partir de su propia salud y condición social, por lo cual se necesitan atender las diferentes necesidades del país.