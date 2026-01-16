El regulador estadounidense de aviación alertó este viernes de "actividad militar" en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución.

The Federal Aviation Administration is urging US airlines to “exercise caution” when flying over Mexico, and parts of Central and South America, citing “military activities” and potential interference to navigation systems in the region. https://t.co/iW5rEdEGd2 — Bloomberg (@business) January 16, 2026

La advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) menciona "situaciones potencialmente peligrosas", que podrían también perturbar los sistemas de navegación por satélite, y abarca un período de 60 días.

El presidente Donald Trump advirtió el 8 de enero que Estados Unidos iba a "iniciar ataques terrestres" contra los cárteles narcotraficantes, después de haber llevado a cabo ya ataques contra embarcaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico

Este jueves 15 de enero, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvieron una llamada telefónica en la que coincidieron en que es necesario "hacer más" para enfrentar las "amenazas compartidas", según informó la cancillería en un comunicado conjunto.