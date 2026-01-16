TE RECOMENDAMOS
El regulador estadounidense de aviación alertó este viernes de "actividad militar" en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución.
La advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) menciona "situaciones potencialmente peligrosas", que podrían también perturbar los sistemas de navegación por satélite, y abarca un período de 60 días.
El presidente Donald Trump advirtió el 8 de enero que Estados Unidos iba a "iniciar ataques terrestres" contra los cárteles narcotraficantes, después de haber llevado a cabo ya ataques contra embarcaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico
Este jueves 15 de enero, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvieron una llamada telefónica en la que coincidieron en que es necesario "hacer más" para enfrentar las "amenazas compartidas", según informó la cancillería en un comunicado conjunto.
"Los secretarios reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo a la soberanía y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas", indicó la nota, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de ataques terrestres contra carteles del narcotráfico en México. EFE
