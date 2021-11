Usa 57 mil dólares de ayuda por Covid para comprar carta de Pokémon

Un hombre es acusado de fraude en Georgia, Estados Unidos, por utilizar 57 mil dólares, que obtuvo como ayuda por la pandemia de Covid-19, para comprar una tarjeta de Pokémon.

De acuerdo con la acusación federal presentada en la División Dublin de la Corte de Distrito del Sur de Georgia, el sujeto identificado como Vinath Oudomsine recibió 85 mil dólares en agosto de 2020 como préstamo de alivio por la pandemia.

Para obtener esa cantidad, el hombre mintió en el número de empleados y los ingresos económicos de la empresa que posee en Dublin. La ayuda que solicitó estaba destinada a pequeñas empresas que tuvieron afectaciones por las restricciones ordenadas por la propagación del Covid-19.

Oudomsine afirmó que su compañía tenía 10 empleados e ingresos de 235 mil dólares en 12 meses, por lo que recibió 85 mil dólares.

Los fondos debían ser destinados para cubrir costos de producción, rentas, deudas, pagos de hipotecas, gastos de nómina y licencias por enfermedad derivados de la pandemia, según la acusación.

Sin embargo, de los 85 mil dólares que recibió, en enero pasado utilizó 57 mil 789 dólares del dinero depositado en su cuenta para comprar una carta de Pokémon, aunque no se especificó de qué tipo de tarjeta se trataba.

