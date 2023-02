Un pasajero de Hawaiian Airlines fue expulsado de su vuelo desde Seattle a Maui, Hawái luego de haber abordado el avión con un misterioso “boleto no válido”.

En redes sociales se están viralizando varios videos en los que el pasajero reportó el incidente en el que fue expulsado por un boleto que la aerolínea no quiso aceptar a pesar de que era totalmente real.

“Hawaiian Airlines nos echó del vuelo por un boleto ‘inválido’. ¿Cómo pasamos por seguridad y en un avión con un menor de edad con un boleto inválido?”, dijo el hombre identificado como @Ryandemarre en TikTok.

En el video se muestran a dos asistentes de vuelo pidiéndole al hombre y a su acompañante, que era su hija menor de edad, que tenía que abandonar el avión debido a que su boleto era inválido.

El personal del avión lo llevó hacia el mostrador de la aerolínea donde le dijeron que no se le permitiría volver a abordar la nave. Al parecer no se le dio ningún motivo sobre la prohibición y lo que estaba sucediendo en general.

Asimismo, dijo que el equipaje de su hija, que también abandonó el vuelo, permanecería en el avión hasta ser entregado en Maui.

"Me subí al mostrador y estaba tratando de ser lo más tranquilo y calmado posible", dijo en un video de seguimiento.

"Mi sangre estaba hirviendo, pero traté de mantenerme unido, así es como en Idaho. Estábamos discutiendo con el agente allí, no parecía poder darme una respuesta directa sobre por qué el boleto no era válido".

Ryan aclaró que el boleto en cuestión había sido comprado directamente con la aerolínea cuatro meses antes por lo que no entendía la invalidez, también propuso en medio de la discusión que se le diera una reubicación o un acomodo en otro vuelo, a lo que el agente de Hawaiian se negó.

Minutos después fue al mostrador de Delta para comprar un vuelo de ida y vuelta que le terminó costando $2 mil dólares adicionales a lo que ya había pagado.

Debido a que llegó con notable retraso a Maui, el hombre y su hija no pudieron recoger el vehículo que habían alquilado con anterioridad, por lo que tuvo que gastar aún más dinero en un servicio de Uber que lo conectara desde el aeropuerto a su hotel.

Los usuarios de TikTok quedaron igual de desconcertados que el pasajero por lo que ocurrió con el misterioso boleto inválido y lo complicado que resultó el viaje de vacaciones.

De hecho, los usuarios de dicha red social etiquetaron numerosas veces a la aerolínea para que aclarara el asunto y le hiciera una devolución total al hombre y a su hija.

"Hawaiian Airlines, espero un reembolso completo por los vuelos míos y de mi hija, además de nuestro Uber, y creo que me deben una disculpa. Me comuniqué con ustedes ahora para solucionar esto y no obtuve respuesta. Realmente decepcionado con Hawaiian Airlines", dijo Ryan.

Debido a la presión que recibió por parte de los usuarios de TikTok y la denuncia de DeMarre, la aerolínea se pronunció al respecto poco después y le ofreció disculpas por los contratiempos y costos extras.

Asimismo, se ofreció a pagar el reembolso de sus vuelos y los de su hija, además de los boletos de ida y vuelta que compró con Delta y los gastos de Uber.

Según Ryan, Hawaiian Airlines lamentó lo sucedido y admitió que su personal había cometido varios errores que empeoraron la situación en lugar de solucionarla.