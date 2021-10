Vecino acosa a familia afroamericana con ruidos de mono e insultos raciales

Una familia de raza negra en Virginia, Estados Unidos es acosada por uno de sus vecinos que les grita insultos raciales y pone grabaciones con sonidos de monos.

Jannique Martinez, residente del área de Salem Lakes, Virginia, señala que ella y su familia han sido víctimas de su vecino que no los quiere en el vecindario y siempre busca una forma para molestarlos o agredirlos.

En entrevistas que ha tenido con medios locales, la mujer ha dicho que el hombre suele poner música a todo volumen cuando ella o su familia están afuera de su casa, enciende luces parpadeantes, les grita insultos racistas e incluso grabaciones con frases denigrantes y sonidos de monos.

“Cada vez que salimos de nuestra casa, empiezan los ruidos de los monos. Es tan racista y repugnante”, dijo Jannique a Kron4.

También ha declarado que las autoridades no quieren atender sus denuncias y que permiten las agresiones porque ellos califican la situación como “payasadas” que no requieren procesamientos judiciales.

Sin embargo, las autoridades del área están obligados a atender quejas y denuncias relacionadas con la reproducción de “sonidos excesivos” ya que esto se considera un delito menor de clase 3.

Al no hacer nada con el vecino acosador, las autoridades le sugirieron a Martinez ir con la Oficina del Magistrado de Virginia Beach, pero estos funcionarios tampoco han hecho nada ya que el hombre no ha emitido amenazas o ha infringido daños corporales a ella o a los miembros de su familia.

Como muestra de solidaridad, otros residentes del vecindario se han manifestado en contra del hombre frente a su casa, pero todo esfuerzo ha sido en vano, ya que el hombre continúa con el acoso.

Para evidenciar las agresiones, la mujer ha grabado con su celular numerosas veces los gritos e incluso los ruidos, pero sigue sin recibir el apoyo de la policía ya que dice que las denuncias o ciertas situaciones deben “cumplir con criterio”, para que se procesen o haya cargos penales válidos.

“Mi hijo le tiene terror. Aterrorizado, aterrorizado. La situación de la N-world (nigga o nigger)... Se acercó a mí y me dijo: 'Mamá, ¿qué es eso?'. No sometí a mi hijo a eso. No pensé que alguna vez tendrían que aprender lo que esta palabra significa”, dijo en una entrevista Martinez.

“En realidad me sentí un poco indefensa. Porque he ido al magistrado, he ido a la corte civil, he hablado con un abogado. He hecho lo que he podido para hacerlo de la manera correcta”, añadió.

Martinez y su familia se mudaron a Jassamine Court en Salem Lakes hace cinco años y desde entonces han sufrido varios ataques racistas y han sido acosados sólo por su color de piel.

Según los reportes, una de las vecinas de Jannique puso una cámara de vigilancia para observar cada movimiento de la familia Martinez, en especial cuando están en los jardines o fuera de su puerta.

