Un maestro resultó herido luego de que un alumno le arrojó una silla hacia la cabeza en plena clase, en una escuela de Texas, en Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron en la secundaria DeSoto West, el pasado 9 de marzo, y quedaron filmados en videos que tomaron los estudiantes que se encontraban a cargo del profesor suplente Larry Brumfield.

En las grabaciones se muestra que un estudiante de playera negra y shorts rosas le arroja una silla a la cabeza del educador, mientras sus compañeros gritaban. Brumfield trató de esquivar el asiento pero una parte logró pegarle en la cabeza y dejarlo sangrando.

El maestro de 73 años de edad enfureció por la agresión y lanzó a las piernas del estudiante de secundaria la misma silla que le había arrojado, pero el joven usó otro asiento como escudo.

El adolescente retrocedió, pero el profesor le lanzó otra silla del salón de clases de la escuela de Texas, aunque no alcanzó a golpearlo. Finalmente, los otros estudiantes sacaron al joven del aula.

El maestro suplente regresó a su escritorio y tomó un pañuelo para limpiarse la sangre que tenía en la cabeza por el impacto de la silla.

Luego de que el video se viralizó, Larry Brumfield comentó a medios locales que el conflicto comenzó porque el joven no estaba en esa clase y se negaba a irse del salón. El subdirector de la institución se presentó momentos antes para sacar al estudiante, pero regresó con insultos y arrojando papeles.

And this explains why there’s a teacher shortage. This took place at a middle school in DeSoto ISD, a suburb of Dallas, TX. pic.twitter.com/ykw5v1tvay