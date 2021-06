Video. Balean a hombre frente a dos niños en calles de Nueva York

Un sujeto es buscado por la Policía de Nueva York luego de que baleó a un hombre que tropezó con dos niños en el barrio del Bronx.

En el video difundido por las autoridades neoyorquinas se observa a la víctima, que vestía un pantalón negro y chamarra roja, corriendo sobre la Avenida Sheridan, donde caminaba también un grupo de menores.

Durante su escape, el hombre con chamarra roja tropezó con dos de los niños que se encontraban sobre la banqueta.

Un sujeto vestido completamente de negro se aproximó hacia el sitio donde había tropezado el hombre con los niños y comenzó a dispararles en múltiples ocasiones, sin importar que los menores estaban a los costados.

Los hermanos trataron de correr para alejarse de los disparos, pero no lo consiguieron y permanecieron en la balacera. Al final, la niña abrazó a su hermano, esperando que los impactos cesaran.

El sospechoso de negro corrió y luego subió a una motoneta, conducida por su cómplice, para escapar del sitio, localizado frente a una bodega de Mount Eden.

WANTED for a NON-FATAL SHOOTING: On 6/17 at 6:45 PM, in front of 1551 Sheridan Av in #theBronx @NYPD44Pct, the subject in black shot a 24-year-old male victim multiple times about his body and fled on a scooter operated by the other wanted subject. Have info? Call us @NYPDTips. pic.twitter.com/TgYBjzxlVx